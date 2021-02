Naar de rechter vanwege onduidelijke wetgeving avondklok: "Wet moet helder zijn"

HAARLEMMERMEER - Advocaat Frank van Ardenne stapt namens zijn cliënt naar de rechter om zijn avondklokboete aan te vechten in een proefproces. Volgens de cliënt en Van Ardenne is er te veel onduidelijkheid over de juridische basis voor de boete.

"Hij was wel degelijk te laat thuis, dat staat vast", zegt de Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne over zijn cliënt uit Haarlemmermeer. Op de eerste avond van de avondklok kreeg hij vlak voor zijn deur om 21.15 uur een boete. Toch heeft advocaat Van Ardenne een proefproces aangevraagd bij de strafrechter. Volgens hem en zijn cliënt zijn er te veel twijfels ontstaan over de juridische basis waarmee de avondklok is ingevoerd.

"Het gaat om het legaliteitsbeginsel", legt Van Ardenne uit. "Dit betekent dat de wet voor iedereen duidelijk moet zijn; helder en legitiem." En dat is niet meer zo, vindt Van Ardenne. Sinds de uitspraak van de rechter afgelopen dinsdag zijn er te veel onduidelijkheden rondom de avondklok. "Ook de Raad van State heeft zich al over de avondklok uitgesproken. En de nieuwe spoedwet die is gemaakt, bewijst alleen maar dat het allemaal erg onduidelijk is."

Proefproces

De advocaat heeft daarom een proefproces aangespannen. "We willen aan de strafrechter vragen om een oordeel te geven over dat legaliteitsbeginsel. Of op basis van deze, onduidelijke, wetgeving een boete voor het overtreden van de avondklok uitgedeeld kan worden."

Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet duidelijk. "Dit is afhankelijk van het OM", zegt Van Ardenne.