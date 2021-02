Advocaat over avondklok: 'Gelukkig hebben we rechters die de overheid controleren'

NOORD-HOLLAND - Vanaf vanavond 21.00 uur heb je geen papiertje of hond meer nodig om de straat op te gaan. De avondklok maakte een te vergaande inbreuk op de bewegingsvrijheid en persoonlijke levenssfeer van de Nederlander, oordeelde de rechter vanmorgen. Advocaat Richard Korver is niet verrast: "Het laat gelukkig zien dat we rechters hebben die met een rechte rug de overheid controleren."

De rechtbank in Den Haag heeft overwogen dat er sprake is van een pandemie en van een virus dat grote druk op de zorg uitoefent. "Het is een tijd van grote zorgen en moeilijke beslissingen. Maar juist ingrijpende beslissingen zoals de avondklok moeten wel op goede wet gebaseerd zijn."

De avondklok werd ingesteld op basis van een noodsituatie en daar is nu geen sprake van. Volgens Korver heeft de Raad van State eerder al gewaarschuwd voor de legitimiteit van deze wet. "En dat is precies waar de rechter een punt van maakt. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kun je zoiets doen, zoals bij een dijkdoorbraak of bij een terroristische aanslag." Maar volgens de advocaat kan dit niet in een situatie waarin al weken gespeculeerd werd. "Dan had de overheid de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 moeten aanpassen. Je had toestemming vooraf en niet achteraf moeten hebben."

Hoger beroep

De vraag is wat het kabinet in reactie hierop gaat doen. Korver verwacht dat een reactie wel even uitblijft, maar de overheid gaat vanmiddag om 16.00 uur al in hoger beroep. Hierin vraagt de overheid aan het Hof om de directe uitvoerbaarheid van de beslissing van de rechtbank door te strepen, vertelt Korver. "En dan zou de avondklok weer kunnen herleven." Volgens de advocaat is het zeer de vraag of het Hof erin mee gaat, aangezien de rechtbank oordeelde dat er geen sprake is van nood.

Boetes

Voor nu is de avondklok niet meer van kracht en dat betekent goed nieuws voor diegenen die een boete kregen voor het overtreden van de wet. Korver: "Als deze beslissing in stand blijft dan is de boete ook onrechtmatig opgelegd. Dus als je nog niet betaald hebt, zou ik ook even wachten met betalen."