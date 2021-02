Quinten start petitie om de knoflooksaus van de Deen in de schappen te houden

PURMEREND - De overname van de Deen supermarkten door Albert Heijn, Dekamarkt en Vomar maakt een hoop los. Ook Quinten Warner baalde van het nieuws, hij is bang dat hij nu zijn favoriete knoflooksaus moet gaan missen. Hij zette zelfs een petitie op om 'zijn' saus te redden.

"Het is een smaakexplosie", omschrijft Quinten de knoflooksaus bij NH Radio. "Het heeft een bepaalde volle, zoete smaak die je mist bij andere sauzen" De petitie 'Red de Deen knoflooksaus' die hij opzette, is een nogal uit de hand gelopen grap. "Inmiddels zijn er al meer dan 1200 handtekeningen."

Hij pakt het serieus aan. "Ik heb de klantenservice van de Deen gebeld, die zouden het doorgeven aan de marketing afdeling." Bij de supermarktketen is de petitie niet onopgemerkt gebleven. “Dit is al het tweede interview wat ik vandaag geef over de knoflooksaus. Blijkbaar vinden mensen onze knoflooksaus de lekkerste die er is”, zegt directeur Leendert van Eck. En dat begrijpt hij wel. "Zelf eet ik ook altijd die saus."

Quinten is wel al bezig met een noodoplossing, mocht zijn geliefde saus verdwijnen. "Met een vriend ga ik binnenkort blind de knoflooksaus van andere supermarkten proeven om te kijken of we een vervanger kunnen vinden."