Telstar geeft in slotfase overwinning uit handen tegen FC Eindhoven

VELSEN-ZUID - Telstar heeft vrijdagavond in de eerste divisie met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Eindhoven. De ploeg van Andries Jonker kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij een doelpunt van Glynor Plet. Ver in de blessuretijd van de tweede helft sloeg het noodlot alsnog toe en maakte FC Eindhoven in extremis de gelijkmaker.

Bij Telstar maakt Farouq Limouri, die sinds de winterstop wordt gehuurd van Sparta, als jongste speler ooit zijn debuut voor de Witte Leeuwen. Door het inpassen van Limouri experimenteerde Telstar-trainer Andries Jonker opnieuw met Ilias Bronkhorst in de spits naast Glynor Plet. Het begin van de wedstrijd was overduidelijk voor de bezoekers uit Eindhoven. Jort van de Sande was na een kwartier spelen akelig dichtbij de openingstreffer, maar de kopbal van de middenvelder uit een hoekschop ging op de paal.

Plet breekt de ban

Volledig tegen de verhouding in zou Telstar in de 22e minuut op voorsprong komen. Wie anders dan Plet was opnieuw de gevierde man bij de thuisploeg. De aanvaller ontving een diepe bal van Rashaan Fernandes en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied genadeloos raak in de korte hoek. Het was alweer de veertiende competitietreffer van de 34-jarige Plet dit seizoen. Na de 1-0 draaide het beeld van de wedstrijd en was het vooral Telstar wat de klok sloeg. Tot grote mogelijkheden leidde het overwicht echter niet en dus ging de ploeg van trainer Andries Jonker met een minimale voorsprong de rust in.

