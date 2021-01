Telstar kondigt komst van Limouri en Eindhoven aan

Robin Eindhoven (22) komt over van SV Spakenburg en heeft een contract getekend voor 2.5 jaar. De in Haarlem geboren aanvaller speelde in het verleden onder meer voor de Koninklijke HFC en het Cypriotische Aris Limassol. Bij Spakenburg scoorde Eindhoven dit seizoen vier doelpunten in zes wedstrijden.

De andere aangekondige versterking bij Telstar is de 17-jarige Farouq Limouri. De talentvolle verdediger tekende vandaag zijn eerste profcontract bij Sparta en werd meteen door de Rotterdamse club verhuurd aan Telstar. Limouri trainde al enige tijd mee met de selectie van Andries Jonker.