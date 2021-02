Debuut Limouri voor Telstar jongensdroom: "Lekker rammen en ik doe gewoon mijn best"

VELSEN-ZUID - Natuurlijk baalde Farouq Limouri óók van de late 1-1 van FC Eindhoven tegen Telstar. Maar de pas 17-jarige verdediger kon tegelijkertijd ook terugkijken op een geslaagd debuut in het betaalde voetbal. "Ik kijk hier al zo lang naar uit. Ik denk dat dit voor iedereen een jongensdroom is."

En dat was niet voor het eerst dit seizoen dat Telstar onnodig punten morste. Trainer Andries Jonker: "1-0 was in mijn ogen verdiend geweest, maar je moet echt tot de laatste bal opletten. Het leergeld is duur. Het kost weer twee punten."

De huurling van Sparta Rotterdam wist donderdag al dat hij mocht starten van trainer Andries Jonker. Veel zenuwen kende Limouri niet. "Ik dacht: lekker rammen, ik heb niets te verliezen en doe gewoon mijn best. Het ging wel lekker, maar het is wel zuur dat je zo laat die tegentreffer krijgt."

Over het optreden van Limouri was Jonker tevreden. "Hij heeft gedaan wat we van hem mochten verwachten. Op de training maakte hij een goede en stabiele indruk. We spelen helaas geen oefenwedstrijden, maar we hadden er vertrouwen in en hij heeft het goed gedaan."

Vrijdag gaat Telstar op bezoek bij MVV Maastricht. Jonker hoopt dat dat er dan enkele spelers terugkeren van de uitpuilende ziekenboeg. "Ik hoop dat Van Velzen en Adshead in de buurt gaan komen. Overtoom zou ook niet zo lang moeten duren, maar we moeten het afwachten."