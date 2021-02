Acht verdachten aangehouden voor dodelijke schietpartij: "Hopelijk snel duidelijkheid"

BERGEN AAN ZEE - In het onderzoek naar de schietpartij van afgelopen dinsdag heeft de politie acht mensen aangehouden. Het gaat om zes Colombianen (drie mannen en drie vrouwen) en een man en vrouw uit Noorwegen. Een 45-jarige Colombiaan werd op de parkeerplaats in Bergen aan Zee neergeschoten en overleed later in Bergen. "Hopelijk is er zo snel mogelijk volledige duidelijkheid voor de inwoners", reageert burgemeester Peter Rehwinkel tegen NH Nieuws.

De gearresteerde Colombianen zijn in de leeftijd van 29 tot en met 54 jaar. Dit zestal werd aangehouden in Amsterdam. In de nacht van donderdag op vrijdag, hield de politie, ook in Amsterdam, nog eens een 28-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Noorwegen aan.



De verdachten zitten in alle beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie doet verder geen uitspraken over het onderzoek.

Rehwinkel prijst de politie voor hun werk. "Politie en het Openbaar Ministerie zijn voortvarend aan de slag gegaan. We wachten het onderzoek af."

Gevonden auto

Na de schietpartij zou er een witte auto met wit kenteken vandoor zijn gegaan. Die werd daarna vermoedelijk aangetroffen in Egmond aan den Hoef, maar de politie kan nog niet bevestigen dat de auto is gelinkt aan de schietpartij.