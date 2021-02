'Ombudspolitiek' en een vrouwelijk, jong geluid: zo wint Code Oranje zieltjes online

ALKMAAR - Nu campagne voeren op straat niet mogelijk is, maakt de nieuwe politieke partij Code Oranje gretig gebruik van het online podium. Voorzitter en burgemeester van Heerhugowaard Ben Blase (61) laat burgers via 'ouderenplatform' Twitter de politieke agenda bepalen. En nummer 13 op de kieslijst, de Alkmaarse Femke Flietstra (28), pleit op het meer jeugdige Instagram voor een jonger en vrouwelijker politiek geluid.

Met deze nieuwe manier van politiek bedrijven bepaalt, volgens Blase, voornamelijk de kiezer wat er op de agenda van de partij komt te staan. In een bericht via Twitter wendt hij zich dan ook direct tot de kijker. "Op basis van straatinterviews, agenda's van lokale partijen en vanuit het netwerk van onze leden hebben wij een politieke agenda opgesteld, die we zullen voorleggen aan de Nederlandse bevolking."

Ze vervolgt: "In deze tijd kun je niet veel campagne voeren op straat. Dus online is voor mij dé plek om mensen te bereiken. En iedereen houdt veilig afstand op internet."

En met aardig wat succes; één van haar Reels op Instagram is meer dan elfduizend keer bekeken. "Online campagne voeren is leuk! Je hebt wel wat creatieve ideeën nodig om leuke content te maken, maar die uitdaging ga ik graag aan. Ik ben vooral actief op Instagram waar veel jongeren te vinden zijn."

Op de vraag waarom ze zich aansluit bij een nieuwe, kleine partij en niet kiest om de democratie vanuit een gevestigde partij te hervormen, reageert ze: "Deze partijen hebben vaak een vast zetje regels waarbinnen je moet bewegen. Code Oranje streeft ernaar om zoveel mogelijk verschillende mensen bij elkaar te krijgen, zodat alle kanten worden belicht; alle neuzen hoeven niet meteen dezelfde kant op te staan."

Andere kijk

Naast bij te dragen aan een hervorming binnen de democratie hoopt Flietstra dat haar deelname meer vrouwen stimuleert de politiek in te gaan. "De helft van de bevolking is vrouw, dat zouden we ook moeten terugzien in de politiek. Vrouwen schuiven zichzelf minder gauw naar voren. Dat herken ik ook bij mijzelf en wil ik graag doorbreken. Een vrouw kijkt toch net even anders."

Ook pleit ze voor een jonger geluid in de Tweede Kamer. "Jongeren moeten veel meer vertegenwoordigd zijn in de politiek. Zeker bij besluitvorming over belangrijke onderwerpen zoals de toekomst van Nederland, want dat gaat hen het meeste aan."