Statenlid Wil van Soest verlaat 50PLUS voor Code Oranje

"Ze hadden goud in handen, stonden op tien zetels in de peilingen, maar kozen voor intern gekonkel", vertelt ze over 50PLUS. In april stapten onder meer toenmalig fractievoorzitter Henk Krol en het voltallige partijbestuur na een ruzie op uit de partij. "Hierbij is het ouderenbelang voor geen millimeter gediend. Code Oranje zal zich wél inzetten voor het beschermen van kwetsbare ouderen, voor de terugkeer van bejaardentehuizen en voor goede voorzieningen, onder andere in de zorg", zo laat van Soest in een persbericht weten.

Van Soest op plaats zes

Ze wil de partij helpen om in de Tweede Kamer te komen. Van Soest komt in drie Noord-Hollandse kieskringen op plaats zes van de kandidatenlijst te staan. Of ze ook buiten Noord-Holland op de lijst komt is onduidelijk. Eerder werd ook al duidelijk dat onder meer de bekende advocaten Peter Plasman en Sébas Diekstra verkiesbaar zijn namens Code Oranje. Lijsttrekker is Richard de Mos, de voormalig wethouder in Den Haag die opstapte nadat er onderzoek naar hem werd gestart vanwege corruptie. Dat onderzoek loopt nog steeds.

Onduidelijkheid over partijnaam

Naast Statenlid is Van Soest ook raadslid in de gemeente Amsterdam namens de Partij van de Ouderen. Ze zegt met de partij een partnerschap aan te gaan met Code Oranje. Of ze ook onder die naam voortaan in Provinciale Staten zal verdergaan is nog onduidelijk. Tegen NH Nieuws zegt ze op dit moment nog een spreekverbod te hebben tot morgenochtend.