Texel heet vakantiegangers welkom en ziet geen hobbels op de weg

TEXEL - Met de aftrap van de voorjaarsvakantie voor regio midden dit weekend, zal Texel komende week te maken krijgen met veel vakantiebezoekers. Maar er is geen reden voor zorgen, als we Frank Spooren, directeur VVV Texel, moeten geloven. " We gaan ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook contactloos alles kunnen regelen."

"We zijn zo groot als de stad Amsterdam, zeg ik altijd. We hebben de ruimte", aldus Frank Spooren. Dat neemt niet weg dat op dit moment een groot deel van de accommodaties goed bezet is. "Wat wij gewoon zien en zagen tijdens voorgaande vakantieperiodes, is een goede bezetting van het eiland, ondanks dat de horeca gesloten is." Zo zijn bungalowparken en vakantiewoningen nagenoeg vol.

Anders op vakantie: het nieuwe normaal, met voldoende mogelijkheden voor buiten. Spooren: "Ik denk dat het verwachtingspatroon bij bezoekers nu anders is dan normaal. Je kunt niet uit eten, niet shoppen, niet naar musea en dat is iets wat bij iedereen inmiddels goed doorgedrongen is. Zolang we maar kijken naar: wat kan er wel."

Dat Texel denkt in mogelijkheden rondom de landelijk geldende maatregelen is duidelijk. "We stimuleren mensen om zoveel mogelijk contactloos te doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat je bootkaart contactloos is geregeld", aldus Spooren.

Onder controle

"Ik denk dat het in goede banen gaat verlopen. Alle ondernemers hebben beter kunnen nadenken over routes, het in banen lijden, het op afstand houden en de wachtrijen", aldus Koen Witte, eigenaar van strandpaviljoen Beachclub Texel.