Texelse paviljoens mogen toch overwinteren op het strand: "Blij, heel blij!"

Aanvankelijk kregen de Texelse paviljoenhouders te horen dat zij ook deze winter van het strand moesten, in tegenstelling tot hun collega's van het vaste land. "We hebben een goed gesprek gehad met de gemeente", zegt strandexploitant Koen Witte. "Donderdag worden de paviljoens gecontroleerd." Kiosken en strandhuisjes moeten overigens wel van het strand.

Stormseizoen

Eigenaren van de strandpaviljoens blijven op eigen risico staan. Witte: "We krijgen deze week ook te horen wat ons te wachten staat, want we gaan wel het stormseizoen in. We mogen dan wel niet open, maar we besparen nu gemiddeld 75.000 euro aan op- en afbouwkosten. En nu maar hopen dat we volgend jaar weer normaal verder kunnen."

