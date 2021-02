Blokhuis: KLM in gesprek met minister over terugdraaien dubbele testverplichting

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vrijwel alle passagiers die naar Schiphol vliegen moeten een negatieve PCR-testverklaring van hoogstens 72 uur oud op zak hebben. Daar bovenop moeten ze een negatieve sneltestuitslag van niet ouder dan 4 uur kunnen tonen bij het boarden. Bemanningsleden moeten voor vertrek en na aankomst op Schiphol een sneltest ondergaan.

Geen pretje

"Moet je voorstellen dat er bemanningen van ons zijn die soms zeven, acht, negen keer per week getest worden", zegt KLM-directeur Pieter Elbers tegen NH Nieuws. "Ik heb het deze week drie keer gedaan, het is geen pretje." Elbers was vanochtend met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid bij het vertrek van de eerste KLM-Boeing met vaccins voor Caribisch Nederland.

Elbers heeft er bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op aangedrongen om een alternatief te bieden voor de dubbele testverplichting. Nederland heeft de strengste testregels van Europa voor reizigers én bemanningsleden. "We zien nu dat vervoersstromen niet meer via Amsterdam gaan, maar via andere plaatsen in Europa. Dan doet het ook niks voor de veiligheid in Europa", aldus Elbers.

Heel frustrerend

Volgens staatssecretaris Blokhuis lopen er nu gesprekken tussen KLM-directeur Elbers en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over een versoepeling van de maatregel die passagiers wegjaagt. Blokhuis begrijpt de zorgen daarover van KLM: "Het is heel frustrerend dat als je ergens met een toestel vol passagiers staat en je ziet de mensen eruit lopen naar andere maatschappijen. Dat is heel frustrerend ja."

Goede afloop

Blokhuis wijst erop dat de beslissingen van het kabinet op basis van advies van OMT gebeurt. "Maar ik weet wel dat er constructieve gesprekken lopen, dus laten we op een goede afloop hopen, voor iedereen."

Het personeel van KLM is een petitie gestart tegen de 'nutteloze sneltesten voor passagiers en crew'. Die is inmiddels ruim 3.700 keer getekend. "Dat raakt mensen zeer", zegt KLM-directeur Elbers: