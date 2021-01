KLM-vlucht als 'brenger van hoop' groots binnengehaald in Ecuador

SCHIPHOL - Een KLM-vlucht van Schiphol naar de Ecuadoraanse stad Guayaquil is woensdag groots binnengehaald in aanwezigheid van de president van het land. De Boeing 777 vervoerde namelijk de eerste coronavaccins naar Ecuador. De aankomst werd live uitgezonden op de Ecuadoraanse televisie en werd voorzien van commentaar door een emotionele verslaggever.

President Lenin Moreno noemde KLM 'de brenger van hoop' en liet zijn dankbaarheid blijken aan de gezagvoerder van de Boeing. In het live televisieverslag is de aankomst van de KLM-vlucht en het lossen van de eerste coronavaccins te zien. De verslaggever die uitzending van commentaar voorziet wordt er emotioneel van.

Het live verslag van de aankomst van de vlucht in Guayaquil:

KLM probeert momenteel van het kabinet vrijstelling voor de verplichte sneltest te krijgen, maar heeft tot nu toe geen succes geboekt. Topman Pieter Elbers kondigde aan alle intercontinentale vluchten aan de grond te houden, tot er een oplossing was.

Mirelle Westdijk, de senior purser van de vlucht naar Guayaquil noemde het "een positief bericht op een dag waar het nieuws van onze overheid met nieuwe maatregelen insloeg als een bom. Maar als je dan hierbij mag zijn en je ziet al die blije mensen, dan zie je wat hoop met mensen doet. Met collega’s en eigenlijk met iedereen die aanwezig was. Het geeft weer inspiratie om vol te houden en laat zien dat hoop doet leven."

Ook in hoofdstad Quito werd het toestel vol verwachting opgewacht. Op die luchthaven stond het platform vol met cameraploegen, gewapende militairen, artsen en de minister van Volksgezondheid, meldt KLM.

