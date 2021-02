Bewoners tegen nieuwe voorkeurslocatie school: 'Verlies van laatste stukje groen'

Het huidige gebouw aan de Vondelstraat in Bakkum is door de forse groei van het aantal leerlingen te klein geworden, ondanks de extra dependance aan de Prof. Winklerlaan. Er zou onvoldoende ruimte zijn voor buitenschoolse opvang en een kindcentrum. In de nieuwe vestiging zouden kinderen er tot het einde van de basisschool terecht kunnen.

Jan Weda woont aan het begin van de Bakkummerstraat en verenigde zich in een actiegroep van vijftig bewoners. Hij verklaart tegenover de Castricummer: "Rond 1996 is dit terrein als openbaar groen opgenomen in het bestemmingsplan 'Duinvoet'. Bovendien zijn de bomen op deze hoek als monumentaal aangemerkt."

Over het gebruik van het plantsoen reageert Weda: "In feite is deze plek het laatste stukje groen waar je vanaf de straat nog tegen het duin aankijkt. Wij vinden dan ook dat dit niet verloren mag gaan."

Onbegrijpelijk

Bovendien vindt hij onbegrijpelijk dat het college de voorkeur geeft aan deze locatie met veel minder ruimte. Het plantsoen is 3000 m2 groot is terwijl de locatie aan de Vondelstraat in totaal zo’n 7000 m2 aan ruimte biedt. "Hieruit kun je concluderen dat eventuele nieuwbouw behoorlijk in de hoogte zou gaan."

Omwonenden van de huidige vestiging veel hinder zouden volgens hem ook veel hinder ondervinden van het autoverkeer dat de school veroorzaakt. "Die problemen nemen alleen maar toe als de nieuwbouw hier plaatsvindt."