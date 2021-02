Basisscholen organiseren voor het eerst de 'online open dag voor de basisschool'

AMSTERDAM - Geen rondleidingen en presentaties vanmorgen op Amsterdamse basisscholen. In plaats daarvan organiseerden bijna alle basisscholen in de stad een online open dag. Ouders en verzorgers konden online kennis maken met basisscholen en vragen stellen aan leraren en directeuren.

"Laatste vraag: hoe gaat julie school om met pesten?" Yoav Senft heeft een zoontje van drie-en-een-half en is op zoek naar een basisschool in de buurt. Hij heeft vandaag vier online scholen 'bezocht'. Zijn laatste school is het 6ᵉ Montessori Anne Frank in de Rivierenbuurt. Senft: "Dit is natuurlijk niet ideaal. Het kiezen van een school hangt voor een groot gedeelte af van je gevoel. Sfeer proeven via een online omgeving, dat is gewoon moeilijk."

Directeur Katja Rakic heeft een powerpoint-presentatie voorbereid en beantwoordt vragen van ouders. "Het enige wat je niet echt kan doen is de sfeer laten proeven", vertelt ze. "Dat is jammer, maar je kan wel gewoon je verhaal vertellen zoals je dat normaal ook doet en vragen van ouders beantwoorden. Maar het blijft wel gek dat je via deze manier met elkaar moet communiceren."

Zo gaat een online open dag eraan toe: