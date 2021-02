De Peiling: Het is terecht dat de avondklok moet worden opgeheven

NOORD-HOLLAND - De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. De maatregel is op verkeerde gronden genomen, oordeelt de rechter. Ben je het met de rechter eens? En ga jij vanavond gelijk de straat op?

Jeroen Pols en Willem Engel van de stichting Viruswaarheid hadden de rechtszaak aangespannen. Zij stelden dat de 'inperking van grondrechten, die zijn verankerd in de grondwet en internationale verdragen, niet zo maar terzijde kunnen worden geschoven'. "We hadden er niet meer op gehoopt, omdat we al eerder zaken hebben verloren en dus het geloof hadden opgegeven", aldus Pols. "Maar deze zaak is zo evident en dat heeft de rechtbank nu ook ingezien."

Avondklok

De rechter oordeelde dat: 'Een verstrekkende maatregel op basis van een noodwet mag slechts gegeven worden als zich daadwerkelijk een acute noodsituatie voordoet, die bovendien niet met andere minder vergaande middelen is op te lossen'.

Voor de invoering van de avondklok is echter gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet hoeft worden betrokken bij de besluitvorming.

Dat was wel nodig geweest, vindt de rechter, omdat er geen sprake was van 'bijzondere spoedeisendheid'. Het feit dat vóór de invoering al vaker over invoering van een avondklok was gesproken, illustreert volgens de rechtbank dat niet is voldaan aan de 'bijzondere eisen' die voor activering van de wet vereist zijn.