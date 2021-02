Aangelijnde dino ontspringt de dans: waarschuwing voor overtreden avondklok

Veel Amsterdammers konden het hardlooprondje van de heren wel waarderen. "We kregen aardig wat applaus, ook vanaf de balkons, go dino! Een oud omaatje zei nog: lekker fit blijven!"

Maar twee van de vier opblaasbare pakken bleken defect, dus besloten de vrienden in duo's te rennen. "Na 21.00 uur mag je in principe je hond uitlaten, dus wij dachten: waarom zou je niet je dino uitlaten? We hadden ook keurig een lijntje aan de dino vastgemaakt", vertelt Stefan, die zaterdag ruim 5 kilometer aflegde in een bloedheet pak.

Eigenlijk zouden er zaterdagavond vier dino's door de stad rennen. Een groepje vrienden wilde een wedstrijdje doen wie het snelst 10 kilometer kon afleggen in een dinopak. Iedereen legde 95 euro in, hetzelfde bedrag als de boete voor het overtreden van de avondklok. De winnaar zou de pot krijgen.

De vrienden hoopten de dans te ontspringen, maar hielden er rekening mee dat ze staande zouden worden gehouden. En dat gebeurde dus bij de Stopera. De handhavers waren wel coulant: alleen het baasje kreeg een boete, de aangelijnde dino kwam weg met een waarschuwing.

Het andere duo kreeg geen bekeuring. Zij werden nog wel aangesproken door een agent die net klaar was met werken. Na een selfie mocht dat tweetal doorlopen naar huis. "De boete betalen we met z'n vieren, dus we betalen allemaal iets meer dan 23 euro. Nou dat vinden we helemaal prima."

De vrienden benadrukken dat ze niet willen provoceren. "Het was een ludieke actie, meer niet. Gewoon een knipoog. Maar ik moet zeggen: ik raad het niemand aan. het gaat je toch geld kosten. Nog even volhouden met die avondklok, dan komen we er wel doorheen."