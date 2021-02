Mannen uit Weesp en Hilversum veroordeeld voor oproepen tot avondklokrellen

HILVERSUM - Twee mannen uit Hilversum en Weesp zijn vandaag veroordeeld voor opruiing. Zij hebben twee weken geleden via sociale media mensen opgeroepen om mee te doen aan de avondklokrellen.

De mannen verstuurden de oproep via het sociale netwerk Snapchat. De Hilversummer is veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan vijf weken voorwaardelijk. De rechtbank legde de man uit Weesp 80 uur taakstraf op. Bij hem is opruiing tot geweldpleging tegen het openbaar gezag niet bewezen verklaard.

De 24-jarige Hilversummer verspreidde op 26 januari een bericht waarin hij opriep om te komen strijden op het Marktplein in Hilversum. Iemand die dit las, waarschuwde direct de politie. De Hilversummer werd twee weken geleden opgepakt.

In de rechtbank verklaarde hij de tekst niet zelf te hebben geschreven. Hij omschreef zijn actie als dom. Hij zei onder meer dat hij door het verblijf in de cel niet voor zijn kinderen kan zorgen.