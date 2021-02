IJszeiler crasht al na vijf minuten: "Nu naar de kant en lassen"

De Spaarndammer had zijn zelfgebouwde schuit dinsdag al naar Monnnickendam gebracht, om er daar op het ijs een zeilwaardig schip van te maken. Na twee dagen hard werken, was het vandaag zover: onder ideale omstandigheden - een stevige oostenwind - stuurde Stapel zijn gevaarte het ijs op, en had al snel de wind in de zeilen.

De zeilvreugde was dus van korte duur. "Een van de ijzers brak", vertelt Rik die het vandaag na de crash voor gezien hield, maar zeker van plan is het morgen weer te proberen. Dan moet hij er wel voor zorgen dat zijn ijsschuit op tijd gerepareerd is. "Nu naar de kant en lassen", schetst hij wat hem te doen staat.

Historische boten

Andere ijszeilers hebben meer geluk. De prachtige historische boten van de Stichting IJsschouten Gouwzee zeilen er lustig op los. Gerard Winkel is een van hen, en met zijn IJsvogel uit 1930 is hij knetterhard over het ijs gegaan. "Het was gewoon ideaal", zegt hij nog volop nagenietend. "Hier doe je het voor", zegt Ron Azier die onder zijn boot ligt om een nieuw moertje aan te draaien.

Dat de Gouwzee zo populair is bij ijszeilers blijkt wel uit het feit dat sommigen er uren reizen voor over hebben. Een groepje jongen is voor dag en dauw vertrokken uit Zuid-Limburg. "Drie jaar geleden waren we er ook. Het is gewoon geweldig. Dit maak je bijna nooit mee."