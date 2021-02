Voorpret bij ijszeilers van de Gouwzee: nu opbouwen, morgen zeilen

MONNICKENDAM - Bij het strandje op het Hemmeland is het 's ochtends vroeg nog rustig. IJszeiler Rik Stapel werkt aan het optuigen van zijn boot. "Zelf gebouwd, maar wel al honderd jaar oud", zegt hij alsof het de normaalste zaak is van de wereld. De ijskoorts bij Rik is al begonnen. Er zitten nog veel hobbels in het ijs, maar dat is eerder een voordeel dan een nadeel: "Met schaatsers ijszeilen kan best gevaarlijk zijn."

Gezeild wordt er vandaag nog niet, maar dat kan de pret niet drukken. Het hele voorspel met het opbouwen van de ijsschepen is voor Gerard Winkel een feest opzich. Hij is trotse eigenaar van het scheepje de IJsvogel, uit het jaar 1930. "Dit is zo uniek." Zijn twee zonen zijn ook al door het ijsvirus gegrepen. De hele dag helpen zij mee met het sjouwen en opbouwen. Slecht ijs gunstig voor ijszeilers Ondanks dat het ijs er slecht uitziet, is dat voor de ijszeilers geen probleem. De bobbels zijn juist een voordeel. Gerard: "Op dit ijs kun je onmogelijk schaatsen en dat is gunstig voor ons. Het kan best gevaarlijk zijn namelijk als je tegelijk met schaatsers moet zeilen." Ondertussen gaat Rik rustig in zijn eentje door met het zeilklaar maken van zijn zelfgebouwde schuit. Hij heeft geen haast en trekt er twee volle dagen voor uit. Tekst gaat verder onder de foto

"Ik gok op vrijdag", zegt hij. Dat ijszeilen is hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader deed het ook al. Al is het niet altijd goed gegaan, vertelt hij. "Ik was zeven en toen zijn we met de hele familie door het ijs gezakt. Mijn moeder heeft toen de ijszeiler verbrand. Ik heb uit het vuur nog de ijzers kunnen redden en daar later een nieuw schip meegebouwd." Gerard verwacht dat ze morgen al de Gouwzee opkunnen. "Heerlijk", zegt hij glunderend. "Ik ben net gepensioneerd en heb alle tijd van de wereld".