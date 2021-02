IJszeilers verheugen zich op een rondje Gouwzee met winterse omstandigheden

MONNICKENDAM - De historische ijsschuiten liggen nu nog onder een dekzeil opgestapeld op de zolder van een timmerfabriek, de werk- en opslagplaats van de Stichting IJsschouten Gouwzee. "Maar", verzekert voorzitter Klaas Roos, "zodra er ijs ligt op de Gouwzee laat iedereen hier zijn werk uit handen vallen om hun scheepje op te tuigen". En die kans zit er deze week dik in want het gaat flink vriezen.

Klaas Roos verheugt zich er op dat er straks mogelijk weer geschaatst en gezeild kan worden. "We zijn met z'n allen wel aan ontspanning toe", zegt hij in het clubgebouw van de ijszeilers.

Op de zolder van het clubgebouw is het al vele maanden doodstil. Normaal klinkt het geluid van zagen, hamers en boren als er gewerkt wordt aan de ijsschepen, maar door corona is het verboden terrein.

Maar hoe moet het dan als er deze week wel gezeild kan worden? Klaas: "Dat is natuurlijk wel een punt maar ik ga het bestuur voorstellen dat iedereen zich eerst laat testen. Want dat moet ook wel want je tuigt met een man of vijf zo'n schuit op en dan zit je dicht op elkaar. Bovendien", lacht hij, "we hebben wel met mannen op leeftijd te maken".

Vooralsnog is het niet zover, al ziet het er voor de Gouwzee goed uit. "Die is altijd zo dicht", zegt Klaas, "en dan gaan we het beleven".