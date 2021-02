Dankzij ervaring in Zweden is Rob vaak als eerste op het ijs: 'Luisteren naar de toon'

BREUKELEVEEN - Waar we in Nederland vaak wachten op minimaal tien centimeter voordat we de ijzers onderbinden, durven veel Zweden ook minder dik ijs te betreden. Wel zijn ze dan uitstekend voorbereid, weet Rob Mulders. Als voorzitter van de Hollandse Lange Tocht Schaats Club (HLSK) schaatst hij regelmatig in het Scandinavische land.

Rob Mulders

Nog langs niet overal op de Loosdrechtse Plassen ligt een laagje ijs, toch durft Mulders het op sommige plekken al aan. Zijn kennis over en ervaring met de Zweedse methode helpt daar flink bij. "Hier op de Breukeleveensche Plas ligt er nu zo'n zes centimeter sneeuwijs, dat is net genoeg." De Zweedse methode laat zich in drie woorden samenvatten, vertelt hij: kennis, uitrusting en gezelschap. "Kijk, de Nederlandse methode is wachten op tien à twaalf centimeter ijs", legt Rob vanaf het ijs uit. "Dat is een prima methode, moet Nederland ook vooral blijven doen, maar de Zweedse methode is om voorbereid te zijn op alle omstandigheden." Als grondlegger van de Hollandse Lange tocht Schaats Klub (HLSK) leert hij andere liefhebbers dan ook de kunde van de Scandinavische manier. "Zo gaan we altijd op pad met een grote rugzak met onder andere droge kleding. Ook hebben we speciale schaatsstokken, daarmee weet je met één slag hoe dik het ijs is." Om de koude kunstjes te leren ging de Ankevener meerdere keren naar Zweden. "Na die training kun je aan de toon van het ijs horen of het dunner of dikker wordt."

Quote "Het gaat om de natuurbeleving als er nog niemand is" rob mulders - grondlegger hlsk

Dankzij hun kennis en kunde durven Rob en zijn mede-schaatsers vaak als eerst het ijs op. "Heel vaak komen we op ongerepte stukken ijs, dat is prachtig." Al is het naar eigen zeggen niet het doel om de eerste te zijn. "Het gaat meer om de natuurbeleving en rust die je kan beleven als er nog niemand is." Benieuwd naar het Zweedse schaatsen? Bekijk onderstaande reportage. Tekst loopt door onder video.

Zweeds schaatsen op de Loosdrechtse Plassen - NH Nieuws

Als mensen leden van de HLSK op het ijs zien, heeft dat altijd een aantrekkende werking, weet de voorzitter uit ervaring. "Dat is een lastig probleem voor ons. We hebben zelfs kaartjes die we uitdelen, waarop staat dat je beter kunt wachten met schaatsen als je niet voorbereid bent." Schaatsweekend Volgens Rob zou het ijs momenteel nog geen grote groepen mensen kunnen dragen, maar hij heeft goede verwachtingen dat dat snel verandert. "Van het weekend kunnen we denk ik allemaal goed op de schaats staan." Dan zul je de Ankevener echter niet meer zoveel op de ijzers treffen. "Als het druk wordt is de HLSK weg." Inmiddels komen er meer geluiden van schaatsers op de Loosdrechtse Plassen. Zo kreeg NH Nieuws een video doorgestuurd van Jos Geijsel, die er bij iedere mogelijkheid als de kippen bij is om te schaatsen. "Het zonnetje komt licht door en we rijden", vertelt hij vanaf de Vuntus bij Oud-Loosdrecht.

Jos Geijsel op de Vuntus bij Oud-Loosdrecht - NH Nieuws