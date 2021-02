⛸ De ijzers onderbinden? Dit zijn de plekken waar je zou kunnen schaatsen

NOORD-HOLLAND - De temperatuur blijft zeker de komende dagen nog onder nul, zowel overdag als 's nachts. Dat voert de schaatskoorts bij velen van ons natuurlijk op. Maar waar schaats je veilig? En waar is misschien wel het ijs netjes geprepareerd zodat je er optimaal van kan genieten? NH Nieuws zet alle locaties in de provincie voor je op een rij.

Natuurlijk kan je in de komende dagen zelf een slootje of ondergelopen weiland uitproberen, maar let daarbij wel goed op, waarschuwt de Reddingsbrigade. Ga in ieder geval niet alleen, neem voorzorgsmaatregelen en weet zeker of het ijs wel dik genoeg is.

Voor dat laatste kan een ijsclub een uitkomst bieden. Er zijn er tientallen van in onze provincie en zij zorgen met de toegeweide inzet van vele vrijwilligers voor een veilige natuurijsbaan of afgezet gedeelte waarop geschaatst kan worden.

Open

Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat er een handvol van die ijsclubs hun banen al open hebben voor het publiek. Zo kan er al geschaatst worden bij de IJsclub Warder-Oosthuizen. Kinderen zijn daar vanaf de middag welkom, de volwassenen mogen 's avonds daar ook het ijs op. Ook in Kudelstaart is het ijs op de skeelerbaan al dik genoeg om rondjes op te kunnen rijden. De meeste ijsverenigingen die ook nog open willen, zijn echter nog minimaal een dag zoet met het verzorgen van het ijs en hopen morgen open te gaan.

Clubs worstelen wel op welke manier ze veilig open kunnen voor het publiek, vanwege de coronamaatregelen. Er mogen immers geen grote groepen mensen bij elkaar komen. De meeste ijsclubs kiezen voor een reserveringssysteem. Soms zijn ook alleen kinderen of jeugdleden welkom, op een klein aantal ook volwassenen en bij andere clubs juist iedereen, als je maar reserveert.

Geen voorbereidingen

En dan zijn er ook een aantal clubs die vanwege die coronamaatregelen juist helemaal afzien van het openen van hun natuurijsbaan. Zo treft de ijsclub in Amstelveen geen voorbereidingen voor een baantje op De Poel, na overleg met de gemeente. Die wil niet te veel mensen op een plek hebben.

Andere clubs hebben uit eigen beweging die keuze gemaakt, omdat ze bijvoorbeeld niet genoeg vrijwilligers hebben om in de gaten te houden of iedereen anderhalve meter afstand houdt. "Het bestuur wordt hier op aangesproken en kunnen dit niet garanderen. Daarom is het volgende besloten, hoe jammer dit ook is: de ijsbaan blijft gesloten voor publiek door de strenge coronaregels", laat bijvoorbeeld ijsvereniging De Volharding uit Oudkarspel weten.

In 't Gooi wordt schaatsen op natuurijs ontmoedigd, om drukte en toestroom van mensen naar de plassen te voorkomen. De gemeenten Wijdemeren en Gooise Meren heeft die boodschap vorige week al overgebracht aan de ijsverenigingen. Die hebben op hun beurt besloten om geen voorbereidingen op het natuurijs te treffen om een baantje aan te leggen.

Benieuwd waar er bij jou in de buurt mogelijk een schaatsbaan is of wordt aangelegd? Kijk en zoek op onze schaatskaart hieronder. De verenigingen die hebben aangegeven niet open te gaan vanwege de coronamaatregelen, zijn niet in de kaart opgenomen.