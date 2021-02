Horeca-ondernemer in financiële problemen door verkeerde code: "Overheid doe iets!"

ZAANDIJK - Horecaondernemer Ruud Keinemans is de wanhoop nabij. Door een verkeerde SBI-code, de code die aangeeft wat de activiteit van je bedrijf is, heeft hij nog niet het volledige bedrag van de tegemoetkoming vaste lasten ontvangen (TVL). De ondernemer heeft om een herziening gevraagd, maar die is door de vele aanvragen van bedrijven uitgesteld. De nood is zo hoog, dat Keinemans zelfs staatssecretaris Mona Keijzer om hulp heeft gevraagd.

"Op die SBI-code let nooit iemand, dus wij ook niet", vertelt Keinemans. Op het moment dat hij d'Swarte Walvis in 2003 met zijn compagnons overnam, was hij zich niet bewust van de ellende die zo'n code met zich mee zou brengen. Keinemans: "We proberen het nu met pensioengelden goed te houden, maar we weten ook niet hoe lang we dit gaan volhouden."

De woordvoerder van de Kamer van Koophandel vertelt aan NH Nieuws dat ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het up-to-date houden van hun inschrijving. "Normaal gesproken worden ze gebruikt voor de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek."

113.158 aanvragen

Op het moment dat Keinemans er in maart achter kwam dat de SBI-code niet klopte, heeft hij direct geprobeerd om die te veranderen. Dat bleek echter niet meer mogelijk. Keinemans heeft daarom bezwaar ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij gaan over de tegemoetkoming van de vaste lasten en tot zijn grote frustratie blijft een antwoord uit. Hij geeft te kennen dat hij zich niet gehoord voelt.

Woordvoerder van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Birgit Oosterhuis, laat weten dat ze de ernst van de situatie begrijpt, maar voegt daaraan toe dat er op dit moment 113.158 aanvragen voor de tegemoetkoming vaste lasten ontvangen op stapel liggen. Om hoeveel SBI-codes het gaat, is niet bekend. Oosterhuis: "Heel veel mensen hebben niet goed gekeken naar de SBI-code, maar het is het enige waarop we bedrijven kunnen categoriseren."

Wanhoop

Volgens Oosterhuis zitten dan ook alle werknemers op dit moment aan deze dossiers: "We moeten naar alle aanvragen persoonlijk kijken." Dit kost volgens haar tijd. "Meer dan ons best kunnen we niet doen." Ze merken wel dat ondernemers het water aan de lippen staat. Oosterhuis: "Mensen zijn wanhopig, het personeel heeft daarom een 113-training gevolgd."