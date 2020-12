Cacaolab op Zaanse Schans sluit de deuren: "We zitten klem"

"We zitten totaal klem", vertelt Gingnagel in haar winkel waar deze ochtend geen klant binnen is. De Zaanse Schans is zo goed als uitgestorven. "Er komen geen toeristen meer en we kunnen ook geen workshops meer geven", verklaard ze de rust.

En dus komt er geen geld meer binnen terwijl de elf medewerkers wel doorbetaald moeten worden. Bovendien komen ze niet aanmerking voor financiële compensatie en dus zit er niets anders op dan de boel te sluiten, hoe spijtig ook.

Hard werken

Na ruim zes jaar hard werken aan een mooi Zaans product is het gedaan. Want zeg je de Zaanstreek, dan zeg je cacao en chocolade. En die industrie en geschiedenis kwamen samen in het cacoalab. Met de verkoop van 150 soorten chocoladerepen, het vertellen van verhalen en geven van workshops. Je eigen reep maken en ruiken en proeven hoorden daarbij.

"Het is allemaal heel verdrietig", zegt Pauline, "verdrietig om de medewerkers te ontslaan die allemaal heel betrokken zijn bij het lab. Maar ook verdrietig voor Sabien en voor mij dat we onze plannen niet verder kunnen uitwerken. Want is er nog zo veel te ontdekken over cacao en chocola."

Het winkeltje is nog even open en Pauline hoopt dat er nog wat aanloopt komt in de kerstvakantie want de Nederlandse toeristen kunnen natuurlijk nog gewoon komen.