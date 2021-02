Horeca teleurgesteld over gebrek aan perspectief voor heropening: "Het is een drama"

NOORD-HOLLAND - Met een kopje koffie in een gezellig café naar mensen staren of een biertje drinken met vrienden: het voelt inmiddels als iets uit het verleden. Al sinds 14 oktober staan in de horeca de krukken op tafel en tijdens de persconferentie van gisteravond werd met geen woord gerept over een mogelijke heropening. Horeca-ondernemers reageren terneergeslagen op het gebrek aan perspectief voor hun branche. "We staan helemaal achteraan."

"We staan helemaal achteraan, terwijl we enorm gelobbyd hebben en veel gesprekken hebben gevoerd. We hebben veel dingen aangedragen om de boel goed te sturen maar het is een drama. De appgroep stond gisteravond roodgloeiend. Iedereen dacht half maart. Het is erg frustrerend", vertelt Baltus aan NH Radio .

"We voelen ons net als een jongetje in de klas dat door de juffrouw wordt vergeten", schetst Rob Baltus van de Koninklijke Horeca Nederland regio Noord-Holland het gevoel dat de boventoon voert bij horeca-ondernemers.

"Vandaag hebben we weer een gesprek met de partijvoorzitter van de VVD en we gaan er hard in, want dit is niet goed. Ik verwacht dat we pas eind april, begin mei open kunnen. We willen het liefst dat de horeca gelijk wordt gesteld met de winkeliers. Als tien mensen in een winkel kunnen om iets te passen, kunnen ze ook een hapje komen eten", vertelt Baltus.

Kroegbaas Pieter Kors van café ‘t Helletje in Weesp keek gisteravond ook naar de persconferentie. Hij is inmiddels wel gewend dat er over de horeca niet wordt gerept. "Ik sta er niet van te kijken dat er over onze branche niet wordt gesproken. Ik heb altijd al gezegd dat het niet eerder wordt dan 1 april voordat we open mogen. Alles wat daarvoor zit, is mooi meegenomen", aldus Kors.

"Maar het is natuurlijk wel weer een enorme tegenvaller. Wij hebben heb geluk dat we nog eten kunnen rondbrengen, maar als je echt alleen natte horeca hebt, dan is het heel zwaar."