'Ajax wil Johan Cruijff ArenA kopen'

Volgens Van der Sar is de verstandhouding met de ArenA de afgelopen tijd verslechterd en zou Ajax als eigenaar van het stadion meer kans hebben aansluiting te vinden bij de topclubs in Europa.

Quote

In de ochtendkrant erkent ArenA-directeur Henk Markerink dat er spanningen zijn met Ajax. "Covid speelt een rol, iedereen heeft het moeilijk en dat geeft extra spanningen. We zijn nu in gesprek met Ajax en de gemeente. Als je van een afstand kijkt, staat er een mooi stadion en een mooie club. In een relatie heb je altijd wat ups en downs."

"In een relatie heb je altijd wat ups en downs"

Quote

De club heeft mede door een flink aantal lucratieve transfers een flink eigen vermogen opgebouwd waaruit de aankoop gefinancierd zou kunnen worden. Op dit moment heeft Ajax 13 procent van de aandelen van de ArenA in bezit. De rest is in handen van de gemeente (48 procent) en investeerders (39 procent).

In de eredivisie zijn zes clubs baas in eigen huis. Onder hen is ook AZ.