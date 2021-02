Bekerkraker tussen Ajax en PSV vervroegd

AMSTERDAM - Vanwege de aanhoudende sneeuwval en de verwachte vorst is de bekerwedstrijd van Ajax tegen PSV aanstaande woensdag met één uur vervroegd. De nieuwe speeltijd van het kwartfinaleduel in de Johan Cruijff ArenA is nu vastgesteld op 20.00 uur.

Het besluit om de bekerwedstrijd, met als inzet een plek in de halve finale, één uur eerder te laten beginnen komt op verzoek van zowel Ajax als PSV. Na overleg met ESPN is er daarom besloten om het duel nu te vervroegen naar 20.00 uur.

Veldverwarming

NEC - VVV-Venlo, het andere duel op woensdagavond, zal helemaal niet worden gespeeld omdat er vanwege de aanhoudende sneeuwval en vorst onvoldoende tijd is om het veld in Nijmegen speelklaar te krijgen. Het stadion van NEC beschikt namelijk niet over veldverwarming. Vanwege de voortgang van het bekertoernooi, is het noodzakelijk dat het duel uiterlijk volgende week woensdag wordt ingehaald.