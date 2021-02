Door het ijs gezakt? Reddingsbrigade geeft tips om uit een wak te komen

NOORD-HOLLAND - Zin om al het ijs op te gaan? "Nee, doe maar even niet", zegt Bas Heijselaar van de Reddingsbrigade. "Het ijs is echt nog veel te dun om op te staan en als je er doorheen zakt, dan is het water echt koud." Maar wat als je onverhoopt toch door het ijs zakt? Heijselaar deelt zijn tips met NH Nieuws.

Heijselaar geeft aan dat het belangrijk is dat mensen niet alleen op pad gaan. "Ga zeker met z'n tweeën én licht het thuisfront in dat je gaat schaatsen."

Eenmaal op pad adviseert hij om bijvoorbeeld ijsprikkers of een touw mee te nemen. Die zou je om je nek kunnen dragen. "Als je door het ijs zakt kun je met de ijsprikkers jezelf in veiligheid brengen." Maar hoe werkt dat precies? "Probeer de prikker in een steviger stuk ijs te prikken en jezelf op de kant te trekken. Lukt dat niet helemaal, draai je dan op je rug en zet af met je voeten tegen de andere kant van de rand van het ijs."

Dan heeft Heijselaar nog een belangrijk advies: "Zorg dat je rustig blijft als je in het water ligt. Ga niet spartelen en raak niet in paniek. Je schrikt natuurlijk van de kou, maar probeer daarna zo snel mogelijk op adem te komen. Roep om hulp want omstanders kunnen heel goed helpen."

Wil je echt het zekere voor het onzekere nemen? Dan zegt de Reddingsbrigade dat je beter alleen naar plekken kunt gaan die erkent zijn als schaatslocatie.

NH Nieuws zette de tips van de Reddingsbrigade nog eens voor je op een rijtje