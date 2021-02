Gladde wegen in de IJmond door aanhoudende sneeuwval, geen bussen naar Beverwijk

IJMOND - Spekgladde wegen in Heemskerk, extra sneeuwschuivers in Uitgeest en geen busverkeer naar en van Beverwijk: de IJmond ondervindt hinder als gevolg van de aanhoudende sneeuwval en lage temperaturen. Gemeenten en hulpdiensten halen alles uit de kast om dit ongekend winterse weer het hoofd te bieden.

Gemeente Uitgeest

Connexxion laat weten dat er in de IJmond bussen rijden, maar niet op tijd en lang niet alle bussen als gevolg van de winterse omstandigheden op de weg. In en naar Beverwijk rijden op het ogenblik helemaal geen bussen. "Of er vanavond weer bussen naar Beverwijk zullen rijden is lastig aan te geven. Het is afhankelijk hoe veilig het voor ons is om weer de weg op te gaan wat betreft sneeuwval en gladheid", legt woordvoerder Renzo Hijman uit. Morgen zal de reguliere dienstregeling van Connexxion in Haarlem-IJmond worden opgestart. "Wel dienen reizigers rekening te houden met vertraging of rituitval door de extreme weersomstandigheden", aldus Hijman.

Quote "De focus ligt op de doorgaande wegen, met de aanhoudende sneeuwval is dat een hele klus" woordvoerder gemeente uitgeest

De gemeente Uitgeest had extra sneeuwschuivers ingehuurd en was gistermiddag begonnen om de wegen sneeuwvrij te maken. Vandaag waren ze druk in de weer om ze sneeuwvrij te houden. "De focus ligt hierbij echt op de doorgaande wegen, en met de aanhoudende sneeuwval is dat een hele klus", aldus hun woordvoerder. "Inwoners moeten daarom zelf extra goed oppassen op kleinere wegen en paden." In de gemeente Heemskerk zijn de gladde wegen en fietspaden waaraan inwoners merken dat Nederland midden in een sneeuwstorm zit. In de wijk Waterakkers schuiven auto’s op de Hillen acker van de weg, 'tegen geparkeerde auto’s aan of ze komen vast te zitten in de sneeuw', zo lieten omwonenden weten op social media.

Heemskerk heeft inmiddels al meerdere meldingen ontvangen maar geeft aan dat volgens het routeplan zout is gestrooid. Deze route bestaat uit een combinatie van hoofdverkeerswegen, belangrijke verbindingswegen en fietspaden (al of niet vrij liggend), wijkverbindingswegen en parkeerterreinen. De wegen in de wijken zelf zitten niet in de route. "Het is ook voor Nederland nu een ongebruikelijke sneeuwval, inwoners ondervinden extra hinder. Nog steeds wordt er door iedereen keihard gewerkt om de hoofdwegen en de fietspaden begaanbaar te krijgen", aldus de woordvoerder van Heemskerk. "Het wordt een lange week voor de gladheidbestrijding, ga vooral niet met de auto op pad als het niet hoeft."

Bij gemeente Velsen zijn vandaag vooral meldingen en verzoeken binnengekomen die gaan over onbegaanbare wegen en gladheidsbestrijding. "Energie- en afvalbedrijf HVC spannen zich samen met de wijkploegen in om de wegen binnen het strooiplan en waar mogelijk en nodig oversteekplaatsen, fietspaden, bushalte begaanbaar te maken", aldus de woordvoerder van Velsen. "Daarnaast vragen we inwoners een handje te helpen en de stoep in hun straat begaanbaar te maken", vervolgt de Velsense woordvoerder. "De gemeente strooit de stoepen niet en met hulp van de inwoners zorgen we er zo samen voor dat wegen en stoepen zo snel mogelijk weer begaanbaar zijn in deze unieke dagen met zoveel sneeuw." Sneeuwballen overlast De politie laat weten dat er op dit geen meldingen zijn van aanrijdingen in de IJmond. "Vanuit de IJmond krijgen we nu vooral heel veel meldingen binnen van sneeuwbalgooiende jongeren", aldus hun woordvoerder.