Weesper wandelt naar huis omdat treinen niet rijden: uitgeput en onderkoeld gevonden

WEESP - Een Weesper die vannacht van Gouda naar huis wilde lopen omdat er geen treinen meer reden, is vanmorgen uitgeput en met ernstige onderkoelingsverschijnselen gevonden door de politie. De 29-jarige man was bijna thuis na een wandeltocht van bijna elf uur, maar raakte met Weesp in zicht uitgeput.