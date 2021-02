De Peiling: Nederland moet zich beter voorbereiden op weersextremen

Volgens het KNMI zal het vaker voorkomen dat Nederland te maken krijgt met dit soort extreme weersomstandigheden. Ons klimaat verandert en dat betekent dat zowel in de winter als in de zomer er grotere gevolgen zijn voor ons land. Sommige experts roepen zelfs op tot de bouw van een ‘megadam’ om ons land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel.

Overlast

Want waar veel mensen genieten van de sneeuwpret, geeft het weer ook veel overlast met zich mee. Veel basisscholen blijven uit veiligheidsoverwegingen vandaag toch dicht, terwijl ze na een lockdown van zeven weken eindelijk weer open mochten.

Ook het openbaar vervoer in onze provincie rijdt nog steeds niet volgens de normale dienstregeling. Busbedrijf Connexxion meldt dat er vanochtend in Noord-Holland veel minder bussen rijden. In Amsterdam rijden er geen trams en de inzet van bussen en metro’s is beperkt.

Kan dat niet anders?

Dus rijst de vraag: is Nederland wel voldoende voorbereid op dit soort weer? Kunnen we meer doen om te voorkomen dat ons land plat komt te liggen bij kou, maar ook bijvoorbeeld bij extreme regenval? En hoe pakken we dat dan aan?