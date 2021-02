Werkzaamheden Markermeerdijken stilgelegd vanwege slecht weer

"Het ziet er niet naar uit dat we deze week het water op kunnen om zand op te spuiten", zegt realisatiemanager Robert van 't Riet van de Alliantie Markermeerdijken. De grondpers en het drijvend materiaal is uit voorzorg naar binnen gesleept.

De dijken tussen Hoorn en Amsterdam worden verstevigd en op sommige plekken verplaatst. Het is een enorm project dat jaren in beslag heeft genomen en nog zeker tot 2024 gaat duren.

Het stilleggen is niet gewenst maar ook geen ramp, laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. "Je houdt er altijd rekening mee dat je door de weersomstandigheden het werk stil moet leggen", zegt hij. "Het liefst wil je continu doorgaan, maar dat gaat niet helaas. We bekijken per week wanneer we weer aan het werk kunnen."

