Eeuwenoude dijk tussen Warder en Edam wordt afgegraven

WARDER - Het lijkt heel on-Nederlands, maar toch gebeurt het. Graafmachines nemen flinke happen uit de eeuwenoude dijk tussen Warder en Edam. "Om de ondergrond te versterken zullen we eerst een stuk van de dijk moeten afgraven", laat Alliantie Markermeerdijken weten. Tijdens de werkzaamheden in Warder komt de dijk ongeveer een meter lager te liggen.

"Mensen kunnen er vanuit hun slaapkamer nu overheen kijken", vertelt Herman van den Brink. Hij is omgevingsmanager bij de Alliantie. Volgens hem is het afgraven van het bovenste deel van de dijk ongevaarlijk. "We zullen altijd zorgen dat de dijk waterveilig is." Om de werkzaamheden goed uit te voeren en het water extra te keren bij storm is buitendijks al een flink stuk zand opgespoten. "Als de dijk af is, zal dit weer verdwijnen."