Filerijden op Schiphol voor het 'de-icen' van vliegtuigen

Volgens een woordvoerder van Schiphol is vandaag opnieuw minder capaciteit op de luchthaven voor het afhandelen van vluchten. Twee start- en landingsbanen en de opstelplaatsen voor de vliegtuigen aan de gates moeten regelmatig geveegd worden, en de toestellen moeten vaak lang wachten op een plekje bij het de-icing-platform.

Zeker 230 vluchten op Schiphol geannuleerd of vertraagd

