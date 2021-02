Enige start- en landingsbaan Schiphol tijdelijk dicht door sneeuw

SCHIPHOL - De Kaagbaan van Schiphol was ongeveer anderhalf uur dicht vanwege de sneeuw en harde wind. De sneeuwploeg van de luchthaven moet veel moeite doen om de enige start- en landingsbaan in gebruik sneeuwvrij te houden. Bezemwagens rijden af en aan, maar de harde wind blaast waarschijnlijk de sneeuw steeds terug de Kaagbaan op. Vliegtuigen draaien daarom al een tijdje wachtrondjes boven Flevoland, Zuid-Holland en de Noordzee.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM heeft tot nu toe 66 vluchten geannuleerd, maar wil nog niet bevestigen of dat door de sneeuwval en harde wind komt. Tientallen vluchten zijn vertraagd en ook andere luchtvaartmaatschappijen schrappen vluchten van en naar Schiphol.

Uitwijken naar andere luchthavens

Tussen 8.30 en 10.00 uur uur konden vliegtuigen niet landen of starten op de Kaagbaan, die al de hele ochtend als enige start- en landingsbaan in gebruik is. Toen de baan even beschikbaar was, deed een KLM-Boeing 777 een poging om te landen na een uur rondjes te hebben gevlogen. Dat toestel maakte uiteindelijk een doorstart en week uit naar Parijs. Ook een KLM-vlucht vanuit Praag is uitgeweken.

Een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland liet NH Nieuws weten dat de Kaagbaan tijdelijk dicht was vanwege het sneeuwvrij maken van het asfalt. Schiphol zegt dat de sneeuwploeg met man en macht werkt om de banen toegankelijk voor het vliegverkeer te maken.