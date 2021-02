Zeker 230 vluchten op Schiphol geannuleerd of vertraagd

SCHIPHOL - Er zijn vandaag op Schiphol meer dan 230 vluchten geannuleerd of vertraagd door het winterse weer. Vanwege de hevige sneeuwval en harde wind moet de enige start- en landingsbaan die gebruikt kan worden, regelmatig dicht om schoongeveegd te worden. Tot een overvolle vertrek- en aankomsthal leidt de hinder niet.

Een aantal vluchten is uitgeweken naar andere luchthavens. De KLM-vlucht vanuit Singapore brak de landing af na uur lang rondjes te hebben gevlogen. Het toestel week vervolgens uit naar Parijs. Ook een Boeing 737 van KLM die vanuit Praag naar Schiphol vloog, is naar Parijs gegaan. Zeker twee KLM Cityhopper-vluchten zijn uitgeweken naar Maastricht.

De Kaagbaan is al de hele dag de enige start- en landingsbaan die door Luchtverkeersleiding Nederland wordt ingezet. De baan moet wel zo nu en dan gesloten worden om de sneeuwploeg van Schiphol het asfalt schoon te laten vegen. Daardoor moeten naderende vliegtuigen wachtrondjes vliegen en vertrekkend verkeer soms lang op het platform stilstaan.

Code rood: Schiphol in de sneeuw - NH Nieuws & Amsterdam Airport Schiphol

