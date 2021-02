49 dieren geruimd door vogelgriep: "Varkens mogelijk ook besmet"

ZAANDAM – Op het terrein van buurtboerderij De Veldmuis hoor je normaal veel gekwaak, maar nu is het ijzig stil. Afgelopen weekend zijn tot groot verdriet van de vrijwilligers bij de buurtboerderij veel eenden en vogels geruimd. "Dit willen we niet meer meemaken", vertelt voorzitter Frank van Schagen.

De vrijwilligers hoopte nog op een milde variant, maar alle 49 dieren moesten echt geruimd worden. Als een vrijwilliger erover vertelt springen nog de tranen in haar ogen. Er werken bij de buurtboerderij veel vrijwilligers die afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor hen voelen de kippen als huisdieren. Justin: "Sommige kippen hoorde echt bij een vrijwilliger, dat is heel zwaar." Eerder vertelde vrijwilliger van de dierenambulance Gera de Jager aan NH Nieuws hoe vogelgriep te herkennen is.

In het begin van de week merkte de verzorgers dat er al een paar pauwen niet lekker waren en ook enkele kippen werden eerder al apart gezet. "De pauwen werden positief getest op de vogelgriep", vertelt Justin Brown, bestuurslid dieren.

Omdat het virus zo besmettelijk is, kunnen ook de varkens drager zijn. Justin Brown, bestuurslid dieren: "Die hebben nu ook een swab (een staafje in de neus) gehad." Aankomende week zal moeten blijken of de dieren besmet zijn. Ze zullen niet geruimd worden, maar dan zullen er wel extra maatregelen genomen moeten worden. Justin: "Een variant van de griep met varkens kan gevaarlijker zijn voor mensen." Tekst gaat door onder de foto's.

De vogelgriep is al sinds oktober in Nederland aanwezig. De dierenambulance geeft wel aan dat het aantal meldingen sterk is verminderd. In november werden de vogels van Hertenkamp Bloemenbuurt besmet en geruimd.

Volgens voorzitter van buurtboerderij De Veldmuis komt de vogelgriep hoogstwaarschijnlijk door de wilde vogels in de omgeving. "We zitten op een eilandje in de wijk, het is een komen en gaan van wilde vogels." Hij was bang dat het ruimen veel geld zou kosten en had daarom een oproep op Facebook gedaan. Er wordt dan ook massaal gedoneerd, iets waar Frank heel blij mee is: "Financieel ging het de afgelopen tijd niet voor de wind."

Sneeuwpret

Bij De Veldmuis blijven de deuren voorlopig gesloten. Frank: "De komende vier weken moeten de hokken dichtblijven. Die zijn ontsmet en worden nog twee keer ontsmet." Het is nog niet bekend wanneer er nieuwe vogels komen. Een schrale troost zijn volgens Justin de sneeuwvlokken: "De varkens vinden dit geweldig. Daar gaat je hartje wel sneller van kloppen. Na zo'n zware tijd, dat is leuk om te zien. Dat is een troost."