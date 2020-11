Alle vogels van Hertenkamp Bloemenbuurt geruimd: "Opeens zijn die beesten weg"

PURMEREND - "Ik ben een beetje bedroefd wakker geworden", zegt Melanie de Kwant. De voorzitter van Hertenkamp Bloemenbuurt uit Purmerend moest dit weekend alle vogels uit het kamp laten ruimen nadat er vogelgriep was geconstateerd. In één klap zijn alle pauwen, kalkoenen en zwarte zwanen weg. Een grote klap voor de buurt.

Het hertenkamp, dat al ruim zestig jaar bestaat, ligt midden in de wijk en veel buurtbewoners helpen mee als vrijwilliger. Velen van hen kenden de dieren goed. "De pauw hebben we liefkozend 'Jeroen' genoemd, naar Jeroen Pauw. Dat je zo’n iconisch dier moet verliezen is heel treurig", zegt Melanie. "Vooral voor de mensen die dagelijks de beesten verzorgen, voor de mensen die langskomen en buurtbewoners. Die bouwen een band op met de dieren. Van de een op de andere dag zijn die beesten opeens weg."

Hoe vogelgriep te herkennen

De vogelgriep is inmiddels in meerdere delen van het land geconstateerd. Gera de Jager, chauffeur bij de dierenambulance van Dierenzorg Zaanstreek, vertelt in onderstaande video hoe je een vogel met vogelgriep kan herkennen.

