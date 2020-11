Vogelgriep in West-Friesland houdt aan

HOORN - Het aantal vogels dat besmet is geraakt met het vogelgriepvirus blijft oplopen in West-Friesland. Volgens Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn zijn er afgelopen week alleen al bij hen 20 meldingen binnen gekomen van zieke vogels.

Volgens Perrier klinkt dat aantal als 'best veel', maar valt het volgens hem in verhouding tot alle vogels in de regio nog mee. "Maar elke vogel is er natuurlijk een teveel", vertelt hij.

De zieke vogels kunnen niet meer ondergebracht worden bij dierenopvang Bonte Piet in Midwoud. Daar werden aan het begin van deze maand in één week tijd maar liefst 27 vogels binnen gebracht die kampten met verschijnselen van vogelgriep. Dit betekende dat zij een opvangstop instelde voor watervogels.

Direct ingeslapen

"Doordeweeks worden de dode vogels geruimd door de gemeente", aldus Perrier. "In de avonden en weekenden nemen wij het voor onze rekening. En de zieke vogels die wij aantreffen worden niet meer opgelapt, maar direct ingeslapen."

Het risico is volgens Perrier te groot om de dieren op te lappen, zeker in een dierenopvang met andere zieke dieren in de buurt. "Dat is wel schrijnend. Het is en blijft een triest verhaal", zegt Perrier tegen WEEFF. "Er komen nu dagelijks gewonde vogels binnen die we in moeten laten slapen."