Zaanse kinderboerderij De Veldmuis wil weer open: "Meer vrijwilligers nodig"

ZAANDAM - Op een zonnige dag is een wandeling naar de kinderboerderij snel gemaakt, maar in Zaandam sta je regelmatig voor een dichte deur. Dit komt door een te kort aan vrijwilligers, waar ze bij kinderboerderij De Veldmuis sinds het coronavirus tegen aanlopen.

"Het is altijd lastig om genoeg vrijwilligers te vinden, dat probleem vind je altijd, maar nu is het nog extra krap", zegt vrijwilliger en bestuurslid Roselien de Jager. Ze benadrukt dat de dieren wel altijd te eten krijgen, maar zonder vrijwilligers kunnen de deuren van de kinderboerderij niet voor bezoekers open.

Extra vrijwilligers nodig door corona

Sinds de maatregelen moet De Veldmuis, net als andere bedrijven, zich aan strenge regelgeving houden. Zo moeten ze een extra vrijwilliger inzetten om erop toe te zien dat iedereen zich aan de regels houdt. Als er dan iemand ziek is, komen ze niet meer uit. Roselien: "We proberen altijd te kijken of we kunnen ruilen of kunnen wisselen, maar als dat niet lukt, zijn we gewoon niet open. En dat is jammer. Ook voor de buurt."

Inkomsten vallen weg

Naast dat dieren graag extra aandacht krijgen, is er nog een probleem. De kinderboerderij leeft van de inkomsten van mensen die "simpelweg wat geld doneren bij de bus die bij de ingang staat."



Met meer vrijwilligers is het probleem opgelost en volgens Roselien hoef je daar geen dagen voor vrij te maken. "We zijn met alle hulp blij", concludeert ze. Aanmelden kan via de mail en Roselien hoopt dan ook dat de deuren van De Veldmuis snel weer vaker voor de kleine bezoekers open kunnen gaan.