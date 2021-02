Drie IJmuidenaren redden 16 honden uit dodencel na het zien van schokkende beelden

IJMOND - Het begon met een filmpje van een opgesloten hond in een dodencel in Roemenië, en eindigt met 16 honden die onderweg zijn naar Wijk aan Zee. De beelden ontroerde zoveel IJmonders, dat zij er samen voor hebben gezorgd dat alle honden in die dodencel konden worden vrijgekocht. Inmiddels is alles geregeld voor een tijdelijk verblijf in een dierenpension in Wijk aan Zee, van daaruit hopen initiatiefnemers Mandy Beets en Ramona Bleyie op 16 hele lieve baasjes voor de geredde honden.

Het waren deze foto's die Ramona triggerde om alle 16 honden vrij te kopen uit de Roemeense dodencel - Eigen beeld

Mandy zet zich al jaren in voor zwerfhonden in Griekenland en zag per toeval via een website een filmpje van een hondje in een Roemeense dodencel. Wetende dat de dood zijn enige lot zou zijn, besloot ze het hondje op de video, Calief, vrij te kopen. Ze besprak dit met vriendin Ramona en liet haar het filmpje zien. "Toen ik het filmpje bekeek, hoorde ik geblaf en realiseerde me dat er nog veel meer honden in die dodencel zaten", vertelt de IJmuidense Ramona. "Toen ik ernaar vroeg, stuurde Mandy mij de foto's van de andere hondjes. Mijn hart brak en ik besloot dat we ook hen moesten helpen." Crowdfundactie Samen met Mandy en stadsgenoot Kini van Wijk, beiden ook woonachtig in IJmuiden, zette zij een crowdfundactie op met een prachtig resultaat: binnen no time hadden ze het geld bij elkaar om alle 16 honden in de dodencel vrij te kopen. Dolblij waren ze, maar daarna kwam de grootste uitdaging: alles regelen voor de overtocht van de dieren naar Nederland. Tekst gaat door onder de video

In het eerste filmpje zie je hoe reddingswerkers deze angstige moeder en haar puppies aantrof. Helaas hebben maar twee van haar zes puppies de dodencel overleefd. Het tweede filmpje zette alles in gang, de hond in beeld is Calief. - NH Nieuws

"We moesten zoveel regelen, uitzoeken en voorbereiden, dat hadden we voor zoveel honden een beetje onderschat. Maar op het moment dat je die verschrikkelijke beelden ziet, dan denk je daar niet bij na", aldus Ramona. De honden moesten worden gecastreerd of gesteriliseerd, gevaccineerd en ze moesten drie weken in quarantaine nadat ze een rabiës prik hadden gekregen. "Je wilt niet op je geweten hebben dat je honden met hondsdolheid naar Nederland haalt. Maar we moesten dus mensen in Roemenië vinden die ons konden helpen met zowel de vaccinaties als de tijdelijke opvang tot ze naar Nederland mogen", vervolgt Ramona haar verhaal. Quarantaine Ondanks de taalbarrière en de afstand is het ze gelukt, alle 16 hondjes zijn vrijgekocht, volledig onderzocht en ingeënt door een lokale dierenarts. Inmiddels verblijven ze op een opvangadres in Roemenië totdat hun quarantaine voorbij is en ze naar Nederland mogen komen.

Quote "Natuurlijk konden de honden bij ons terecht" Paul van Eerden, dierenpension Tussenwijck in Wijk aan Zee

Eind februari komen de honden aan in Nederland, ook daarvoor moest professionele opvang worden geregeld voordat ze kunnen worden geadopteerd. "We piekerden ons suf hoe we dat moesten organiseren", aldus Ramona, die zelf twee zwerfhonden uit Turkije heeft geadopteerd. "Je kunt mensen niet zomaar een getraumatiseerde hond in hun armen duwen, zo van 'veel plezier ermee'. Ramona en Mandy kwamen op het idee om contact op te nemen met dierenpension Tussenwijck in Wijk aan Zee. Ze bedachten een plan en legde het voor aan de eigenaar, Paul van Eerden. Op het idee of hij tijdelijk de hondjes kon opvangen en trainen, reageerde Paul direct positief. 'Mooi en maatschappelijk belangrijk' "Natuurlijk konden de honden bij ons terecht", vertelt Paul wanneer we hem bellen. "Door de coronacrisis is het hier nu rustig, dus we hebben ruimte, ervaren personeel en tijd. Als dan een paar leuke meiden je benaderen met zo'n mooi initiatief die zich inzetten voor zoiets maatschappelijk belangrijks, dan sluit ik me daar heel graag bij aan", zegt Paul.

Ramona Bleyie met haar voormalige zwerfhond Tosti (l) en dierenpension Tussenwijck in Wijk aan Zee - Eigen beeld

De eerste zes honden komen op 27 februari aan in Nederland en mogen gelijk naar hun nieuwe, veilige stekje in Wijk aan Zee. "Alles is geregeld en iedereen staat klaar, het wachten is alleen nog op de hondjes", zegt Ramona opgetogen. Ondertussen zijn de dames al druk met het laatste staartje van hun reddingsactie, het vinden van 16 lieve baasjes voor de geredde dieren. Ook daarbij helpt de eigenaar van het dierenpension de dames een handje. "Vanaf eind februari zijn mensen die geïnteresseerd zijn meer dan welkom om kennis te komen maken met de hondjes", aldus Paul.