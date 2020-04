Dieren van de Beverwijkse Animal Farm missen de aandacht van publiek

BEVERWIJK - De dieren in de kleinste dierentuin van Nederland missen de aandacht van het publiek. Sinds half maart mogen er door de coronacrisis er geen bezoekers meer worden toegelaten in de Animal Farm in Beverwijk en moeten de dieren het doen met de aandacht van de medewerkers.

Ook de medewerkers missen uiteraard het publiek. "Wij hebben toch een belangrijke functie in de buurt en juist nu is dat belangrijk. Mensen maken een rondje door het park en willen graag met hun kinderen even bij de dieren kijken. Zonde dat dat nu niet mag", zegt Sander Buijs. Hij is beheerder van de Animal Farm.

Lek krokodillenbad

Nu er geen bezoekers mogen komen, is er veel tijd voor het opknappen van de dierenverblijven en het park zelf. Aan vrijwilligers is er geen gebrek, want veel mensen willen naast het verplichte thuiswerken ook nog even wat anders doen. "Het zwembad van Wilma, een van de oudste krokodillen die in Nederland leeft, is al tijden lek. Dat kunnen we nu aanpakken."

Het park mist wel inkomsten, doordat er minder donaties binnenkomen. Ook worden er minder souverniers verkocht, maar problematisch is het nog allemaal niet. "We hebben voldoende reserves, maar kunnen nu niet de boer op voor sponsorgelden."