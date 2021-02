Lokale politiek ook in de bres voor behoud servicebalie station

HILVERSUM - Na de zeven Statenfracties, een aantal NS-medewerkers en belangengroepen, springt nu ook de lokale politiek in de bres voor het behoud van de servicebalie op het Station Hilversum. Commissielid Fabian Lawerman kaart in het programma NH Gooi Zaterdag de kwestie aan.

Van de ongeveer 30.000 reizigers die dagelijks van en naar Hilversum gaan met de trein is er volgens Lawerman nog een substantiële groep die behoefte heeft aan het loket. "Het spoor moet voor iedereen toegankelijk blijven. Als het alleen een bedrijf was om winst te maken zou ik hier al moeite mee hebben, maar het bestaansrecht van de NS is om mensen van A naar B te brengen."

Lawerman roept de verantwoordelijk wethouder Annette Wolthers dan ook op, om zich aan te sluiten bij de verschillende groepen, die tegen het sluiten van de balies zijn. Een reactie verwacht Lawerman volgende week.

Zelf heeft de PvdA van Hilversum al contact gehad met verschillende partijen in Noord-Holland die ook tegen het verdwijnen van de servicebalies in hun stations zijn.

Minder gebruikers

De NS wil het aantal service- en ticketbalies in Nederland terugbrengen van 36 naar 15. "In 2004 maakte 63 procent van de reizigers gebruik van de servicebalie. In 2019 was dat nog maar twaalf procent", legt NH-verslaggever Mark Arents uit. "driehonderd banen staan daardoor bij de NS op de tocht."

De twaalf procent die nog gebruikt maakt van de servicebalies zijn de reizigers die een internationale reis willen maken en de ouderen die vaak niet weten hoe zo'n OV-automaat werkt. Een alternatief wat de NS in hun achterhoofd heeft is het inzetten van de servicepaal waarmee de oudere reiziger kan bellen om hulp te vragen.

Luister het hele interview terug via deze link.