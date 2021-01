Servicebalie op station verdwijnt: "Gebruik neemt al jaren af"

HILVERSUM - Als het aan de NS ligt sluit de servicebalie op station Hilversum binnenkort. Dat staat in een voorgenomen plan van de reisorganisatie. Het station moet geheel 'Self Service' worden. "Het is een overzichtelijk station, mensen weten goed waar ze naartoe moeten", zo luidt een van de argumenten volgens woordvoerder Carola Belderbos.

In het voorgenomen plan staat dat de NS hoopt het aantal bemenste stations terug te brengen van 41 naar 25. "In 2004 maakte nog 63 procent van de reizigers gebruik van de servicebalie, in 2019 was dat 12 procent", luidt een ander argument dat de woordvoerder aanhaalt. Station Hilversum is een van de stations waar het aantal handelingen aan de balie afneemt. "Voor Hilversum is de daling ongeveer 9 procent." Die daling is een vergelijking tussen de maand februari in 2018 en 2019, de laatste maand voordat de coronacrisis begon in Nederland.

Aan de hand van die cijfers ligt het besluit nu dus op tafel om Hilversum geheel 'Self Service' te maken. "Dat betekent dat we de ticket- en servicebalie gaan sluiten. Als mensen een persoonlijke vraag hebben kunnen ze hulp krijgen via hun mobiele telefoon of de service- en alarmzuilen die op het station staan."

300 banen op de tocht

Met de eventuele sluiting gaat natuurlijk ook het verlies van banen gepaard. "Vooralsnog denken we dat het om 300 fte gaat", aldus de woordvoerder. "We spannen ons maximaal in om alle betrokken medewerkers in dit proces goed te begeleiden." De baliemedewerkers lijken daar nog niet gerust op, want bij de servicebalies is een petitie te vinden om je steun voor behoud van de huidige service te kunnen tonen. De medewerkers van de servicebalie die NH Nieuws spreekt op station Hilversum, snappen de plannen echter wel. "Vaak hebben we niet veel te doen", vertelt een medewerker die liever anoniem blijft.

Ook de reizigers die NH Nieuws aanspreekt vinden het besluit niet verrassend. "Op de kleinere stations begrijp ik het wel", luidt de mening van een passagier. "Ik heb al jaren een abonnement, dus ik heb eigenlijk nooit een vraag." Al klinken ook andere geluiden. "Zo'n paal loopt niet even met je mee", aldus Ineke van de Rotte van de seniorenvereniging Hilversum. "Het is ontzettend jammer dat dit verdwijnt. Station Hilversum gaat hier echt mee achteruit."

