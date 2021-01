NS-medewerkers starten petitie nu servicebalie op meerdere stations mogelijk verdwijnt

"In 2004 maakte nog 63 procent van de reizigers gebruik van de servicebalie, in 2019 was dat 12 procent", verklaart NS-woordvoerder Carola Belderbos het voornemen.

Enkele reizigers die NH Nieuws aanspreekt vinden het besluit niet verrassend. "Op de kleinere stations begrijp ik het wel", luidt de mening van een passagier. "Ik heb al jaren een abonnement, dus ik heb eigenlijk nooit een vraag."

Ook is er onbegrip. "Dit is echt waardeloos", brengt een vrouw uit die net bij het loket in Alkmaar vandaan komt. "Ik weet ook niet alles en nu hebben ze mij geholpen voor mijn terugreis. Hij moet dus gewoon blijven!"

Bij de vakbond onderstrepen ze het belang van de servicebalie. "Deze voorziening is belangrijk voor allerlei groepen, waaronder voor mensen met een beperking of reizigers die contant moeten betalen, zoals asielzoekers", zo vinden ze bij FNV Spoor. "Het is ook belangrijk om de sociale veiligheid te waarborgen. Het doet wel iets met een station als er een loket is of niet."

Medewerkers lopen rond

Toch denkt NS-woordvoerder Carola Belderbos dat de eventueel nieuwe situatie voor weinig problemen gaat zorgen. "Er lopen nog steeds medewerkers van Veiligheid en Service op het station rond en ook in de winkels kunnen mensen hun vragen stellen. Die vragen lossen zichzelf vaak op."

De reisorganisatie verwacht dit voorjaar het definitieve besluit te kunnen nemen na inspraak van de ondernemingsraad en verschillende reizigersorganisaties. Ook FNV Spoor gaat nog in gesprek met de NS, maar mocht het besluit definitief worden, dan beraden ze zich op acties.