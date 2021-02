Koen Stam ineens assistent van Advocaat bij Feyenoord: "Heel snel gegaan"

ROTTERDAM - Eerder deze week werd bekend dat Koen Stam tot het einde van het seizoen de rechterhand van Dick Advocaat bij Feyenoord is. Na het vertrek van Zeljko Petrovic schuift de Schagenaar door bij de Rotterdammers. "Er is een mooie uitdaging bij gekomen deze week."

"Ik kreeg een belletje van Frank Arnesen (technisch directeur van Feyenoord - red.) of ik een gesprek met Dick Advocaat kon voeren om die rol in te vullen", vertelt Stam in de radio-uitzending van NH Sport. "Het is heel snel gegaan. Donderdag en vrijdag stond ik al op het veld."

Daardoor vormt Stam (33), die dit seizoen assistent-trainer van Jong Feyenoord is, ineens met de ervaren Advocaat en oud-topvoetballers John de Wolf en Robin van Persie de staf van het eerste. "Dat is wel gaaf moet ik heel eerlijk zeggen. Heel mooi om met deze staf en deze spelers te werken. Voor mij persoonlijk is dat weer een stap omhoog."