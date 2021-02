Koen Stam maakt het seizoen af als assistent van Dick Advocaat

Sinds dit seizoen is Stam (33) werkzaam bij Feyenoord. Hij was assistent-trainer van Jong Feyenoord, maar sinds de coronacrisis speelt die ploeg geen wedstrijden meer. Cor Pot, ook assistent van Advocaat, is voorlopig vanwege medische redenen afwezig. Zo meldt Voetbal International.

Stam kwam in de zomer over van Jong AZ naar Feyenoord. Vorige week werd bekend dat Marino Pusic komend seizoen ook naar Rotterdam vertrekt om aan de slag te gaan als assistent van Arne Slot, vanaf de zomer de nieuwe trainer van Feyenoord. AZ besloot daarom om het contract van Pusic te ontbinden.

Feyenoord staat vierde in de eredivisie met 38 punten uit twintig duels. AZ volgt op één punt van de Rotterdammers. Koploper Ajax heeft twaalf punten meer dan Feyenoord.