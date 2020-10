Aparte periode voor Koen Stam: corona én niet normaal kunnen trainen

ROTTERDAM - Het zijn gekke tijden voor Koen Stam. De assistent-trainer van Feyenoord O-21 heeft te horen gekregen dat zijn spelers de komende tijd alleen maar mogen trainen en kreeg corona. "Mijn conditie is daardoor echt hard achteruit gehold", vertelt de Noord-Hollander in gesprek met NH Sport.

Bij AZ was er afgelopen week een uitbraak van het coronavirus. "Je ziet dat het bij steeds meer clubs voorkomt", aldus Stam. "Je houdt het niet tegen. Vroeg of laat ga je het oplopen. Ik ben zelf geen expert, maar ik heb een tijdje gelegen ook opgelopen." Stam weet niet waar hij het virus heeft gekregen. "Want we houden ons echt goed aan de regels. Je kunt misschien een deurklink of een hesje hebben aangeraakt en dan kan het snel gaan."

Gevolgen besmetting

De assistent-trainer van Feyenoord O-21 ondervindt nog steeds de gevolgen van zijn besmetting. "Tijdens het bellen ben ik af en toe aan het happen naar lucht, dus dat blijft wel een tijdje in je lichaam zitten. Ik heb van de week nog even proberen te mountainbiken in Schoorl, maar ik moet zeggen dat ik weinig bergen op kwam."

"Het voelde op dat moment als een verkoudheidje, maar ik was wel erg moe", vervolgt Stam. "Ik heb gewoon vier á vijf keer geslapen op een dag. Op een gegeven moment zijn je coronaklachten wel weg, maar de vermoeidheid blijft nog wel even in je lichaam zitten. Ik hoop dat een topsporter er minder last van hebben, maar een oud-voetballer voelt het wel in ieder geval."