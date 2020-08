Opmerkelijke eerste week Koen Stam bij Feyenoord O-21: uit voorzorg in isolatie

SCHAGEN - Koen Stam tekende eerder deze week bij Feyenoord. Hij is sinds deze week assistent-trainer van de O-21 bij de Rotterdammers. "Het ging eigenlijk heel erg snel", reageert Stam bij NH Sport. "Woensdag was ik op gesprek bij Frank Arnesen (technisch directeur Feyenoord red.). Een dag later stond ik al op Varkenoord training te geven."

De Schagenaar heeft er al twee trainingen op zitten bij de beloften van Feyenoord en hoopte dit weekend ook te trainen. "We hoorden helaas dat we zaterdag en zondag thuis moesten blijven. Er is een coronageval binnen ons team, dus we zijn uit voorzorg dit weekend thuis gebleven. Hopelijk krijgen we maandag positief nieuws en kunnen we weer aan de slag."